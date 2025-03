Rione Clodio chiede orari più estesi

"Bene l’annuncio della prossima attivazione della Ztl nel centro storico, ma chiediamo che riguardo il primo tratto di Corso d’Augusto e via Ducale vengano rivisti gli orari, con estensione anche ad alcune ore durante il giorno". Il Comitato residenti Rione Clodio, dopo l’incontro "lungo e pacato di mercoledì col nuovo assessore Mattia Morolli", sottolinea alcuni punti. "L’attivazione della Ztl non basta a contenere la mole di traffico che ci riguarda. Chiediamo l’estensione della stessa, rivedendo gli orari diurni assegnati al nostro varco".

Il Comitato chiede anche: "installazione di fittoni nell’ultimo tratto di via Ducale; ripristino di quelli rimossi all’inizio della via, e uno studio della fattibilità di ulteriori barriere protettive lungo la strada per tutelare la sicurezza dei pedoni, al rinforzo della segnaletica sui limiti di velocità e per impedire l’accesso ai mezzi pesanti".

Soprattutto, mette le mani avanti con "’auspicio che il periodo di pre-esercizio della Ztl sia di durata più breve possibile". Solo dopo il pre-esercizio infatti possono scattare le multe, vero disincentivo a chi vìola la Zona a traffico limitato.