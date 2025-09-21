Rione Clodio, il comitato all’attacco: "Traffico non ridotto ma traslocato"

Rimini è una città che punta sulla mobilità sostenibile dove l’ampliamento delle zone a traffico limitato ha contribuito alla diminuzione delle giornate con valori di Pm10 superiori a quelli consentiti dalle norme. Ma le parole degli assessori Anna Montini e Mattia Morolli equivalgono a un travaso di bile per i residenti del Rione Clodo. "Il comunicato degli Assessori Montini e Morolli cerca di accreditare Rimini come città con una mobilità sostenibile: la realtà è ben diversa e tutti i riminesi ne sono consapevoli perché la toccano con mano ogni giorno" attacca il comitato del Rione Clodio che parla di un ritorno agli anni ’70. "Al di là delle ciclabili, rotatorie e così via, la circolazione è sempre caotica con file interminabili sia in direzione nord-sud che monte/mare e viceversa. In particolare, nel centro storico il Comune sostiene di aver ridotto il traffico di attraversamento di 12mila veicoli al giorno e di averlo spostato sulla Ss16, un dato che sarebbe certificato (ma non si sa da chi) e che, soprattutto non è mai stato messo a confronto con una oggettiva rilevazione dei flussi negli attuali percorsi obbligati, ripetutamente richiesta". Ed eccoci alla chiusura del Ponte di Tiberio. "Con questa chiusura il transito di 12mila veicoli al giorno che lo attraversavano ora si è solo spostato su via Bastioni Settentrionali in direzione mare/monte. Mentre il flusso continuo in direzione monte/mare di diverse migliaia di mezzi al giorno entra su Corso d’Augusto per proseguire su via Ducale. Quindi in sostanza il traffico è stato avvicinato al centro storico e non allontanato, esattamente il contrario di quanto prevede il loro Piano urbano mobilità sostenibile. Sono infatti riusciti nel capolavoro di riportare il traffico su Corso d’Augusto come avveniva fino agli anni 70".

Non è finita qui visto che la ‘liberazione’ di Corso Giovanni XXIII viene vista dal comitato come un vero e proprio affronto. "Non può che suonare poi come un vero e proprio, indegno, affronto il vanto di aver liberato via Giovanni XXIII, laddove tale condizione è stata semplicemente spostata nel Rione Clodio, senza che a tutt’oggi siano stati presi adeguati provvedimenti per sanarla". Infine: "Leggiamo con stupore che dopo tre mesi non hanno ancora inviato le lettere di cortesia a chi è transitato senza autorizzazione. Si parla di ben 7mila accessi solo in luglio e agosto, il che ovviamente ha vanificato i benefici attesi dalla tanto, inspiegabilmente, sofferta accensione della Ztl. E ciò rappresenta una ulteriore conferma della inadeguatezza dell’attuale assessorato Mobilità a gestire i problemi di viabilità di Rimini".