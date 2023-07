Riordino fogne Un tavolo d’intervento Le associazioni consumatori sammarinesi hanno incontrato le famiglie del Castello di Fiorentino per discutere del riordino delle fognature. Si tratta di un intervento richiesto dall'Azienda di Stato ai Servizi per separare le acque chiare da quelle scure. Le associazioni si stanno adoperando per trovare soluzioni idonee ed economicamente sostenibili.