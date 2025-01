Riorganizzazione dei servizi in municipio

Ventidue nuove assunzioni nel municipio di Coriano negli ultimi due anni. Ed ora la giunta si prepara alla riorganizzazione della struttura organizzativa. "Flessibilità, funzioni razionalizzate e potenziamento della macchina comunale per rispondere in maniera sempre più celere ed efficace alle esigenze dei cittadini – spiega il sindaco Gianluca Ugolini (nella foto) – : per questi motivi dopo un anno di transizione in cui si era proceduto alla riduzione di un’area di servizio, ricostituiamo il quadro generale organizzativo dell’ente con cinque aree complessive. L’effetto sarà un’attività amministrativa più snella che andrà a riequilibrare i carichi di lavoro tra i responsabili di area ristabilendo in tal modo l’assetto organizzativo del 2023". Le aree saranno: servizi generali; finanziari; lavori pubblici e manutenzioni; urbanistica ed edilizia; servizi alla persona.