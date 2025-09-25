Riparte il cantiere in ‘salotto’. Tari scontata ai commercianti

Lunedì parte il cantiere per la realizzazione del secondo stralcio del nuovo viale Ceccarini. Per le attività che si affacciano sul viale saranno mesi complessi. Per minimizzare i disagi l’amministrazione ha deciso di accogliere le richieste che lo stesso Consorzio Ceccarini aveva avanzato. La più importante si riferisce al taglio netto della Tari, la tassa rifiuti, che verrà ridotta del 50% "per le attività penalizzate dai lavori per tutta la durata del cantiere: a breve verranno comunicate le modalità per beneficiare della riduzione a tutte le attività interessate" spiegano dal municipio. Altro aspetto sul quale i commercianti avevano chiesto maggiori garanzie riguardava il controllo dell’area. Avere un cantiere davanti alle vetrine preoccupa molti per il rischio di spaccate e rapine. "Sarà inoltre attivato un servizio di guardiania per l’intera durata del cantiere, e l’area di lavoro, al fine di tutelarne il decoro, sarà recintata con pannelli informativi che mostreranno i rendering del progetto" assicurano dall’amministrazione. Con queste premesse parte il rifacimento di viale Ceccarini nel tratto principale, quello contraddistinto dai filari di pini.

L’intervento prevede la creazione di un ‘bosco urbano lineare’, con la tutela e la messa in sicurezza dei pini esistenti. La pavimentazione sarà in travertino, e il nuovo arredo urbano includerà pali di illuminazione scenografici, dotati di sistemi audio e luci, e installazioni luminose come i ‘tappeti di lucciole’ e le ‘nuvole d’acqua nebulizzata’. La prima fase, relativa al tratto da viale Milano a viale Gramsci, inizierà lunedì. La seconda fase, che riguarda il tratto da viale Gramsci a viale Dante e la piazzetta del Faro, avrà inizio il 7 gennaio.