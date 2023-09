Riparte il confronto sul piano strategico del turismo

Riparte il piano strategico del turismo. "Il commissario Stentella ha accolto la nostra richiesta ed ha rinnovato l’incarico ad Alessandro Sistri – spiega il presidente del consorzio di viale Ceccarini Maurizio Metto –. Per noi si tratta di una decisione molto importante". Il consorzio aveva avanzato la richiesta assieme ad altri comitati cittadini, e a Federalberghi e Cna, per riallacciare un filo che si sta interrotto con il commissariamento del Comune. Il lavoro sul piano strategico del turismo non si limita a cercare una linea in materia di eventi, ma prende in considerazione il prodotto turistico e il marchio Riccione.

I comitati, incassato il via libera da parte del commissario Rita Stentella, non intendono perdere ulteriore tempo. "Abbiamo intenzione di fissare già per la settimana entrante un primo incontro per poter riprendere il confronto". Il tavolo servirà anche a impostare le iniziative e le manifestazioni da cui ripartire nei prossimi mesi.

a. ol.