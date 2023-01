Riparte il tour della giunta nei quartieri per incontrare i residenti

La serie d’incontri dell’amministrazione Riccionepartecipa nei quartieri di Riccione riparte dal centro storico. Il primo appuntamento dell’anno sarà mercoledì 11 alle 21 al Centro della Pesa, in viale Lazio, 10, dove la sindaca Daniela Angelini e la giunta incontreranno i residenti. All’ordine del giorno: i nuovi progetti per la zona, il decoro urbano, la sicurezza e la mobilità. "Tengo molto agli appuntamenti con i cittadini. Credo siano un importante momento di ascolto per noi amministratori – sottolinea la sindaca Angelini – Cercheremo di andare in tutti i quartieri per mettere a fuoco i bisogni e le richieste delle varie zone. Gli incontri che abbiamo inaugurato lo scorso anno con il coinvolgimento della cittadinanza sono un’occasione per un confronto diretto. I residenti partecipano attivamente e numerosi, e questo ci fa molto piacere. Continuare a incontrare le persone resta una nostra priorità".