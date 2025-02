Riparte il vigile elettronico nella Ztl. Ma le multe scatteranno in estate

Il vigile elettronico in centro è pronto a riaccendersi. Il Comune ha affidato all’azienda Engine (che ha vinto la gara di appalto) la fornitura, l’installazione, la manutenzione e il noleggio delle telecamere che controlleranno i 13 varchi della Ztl in centro storico. Un appalto dal valore totale di 260mila euro, da qui fino al 2030.

Tra poche settimane gli impianti entreranno in funzione in centro storico (10 i varchi presidiati) e nel borgo San Giuliano (3). Ma per le multe ci vorrà ancora tempo. Come ribadito più volte in questi mesi dall’amministrazione comunale, gli occhi elettronici non cominceranno subito a sanzionare chi entrerà nella Ztl senza un regolare pass. Sono tanti ad aver diritto all’accesso nella zona a traffico limitato. Solo tra i residenti si contano circa 2mila famiglie con i permessi, a cui vanno sommati quelli di commercianti, imprese per riparazioni urgenti, corrieri e altri: in totale si potrebbe arrivare a oltre 5.500 autorizzati al transito. Senza dimenticare poi i permessi temporanei.

Nel giro di alcune settimane inizierà la fase di pre-esercizio della Ztl. Le telecamere filmeranno chi transita, e chi non è dotato di pass si vedrà recapitare a casa un avviso in cui sarà spiegato che il suo accesso non è autorizzato. Come già capitato per la Ztl a Rimini nord sul lungomare, prima di iniziare con le multe il Comune manderà un avvertimento a tutti coloro entrati senza permesso, per metterli in guardia.

La fase di pre-esercizio, ovvero senza le sanzioni, dovrebbe terminare tra giugno e luglio, quando scatteranno le multe per chi entra senza autorizzazione. Fino ad allora andrà avanti la campagna informativa del Comune rivolta ai cittadini, accompagnata da un’analisi e dall’aggiornamento della banca sui permessi, così da verificare chi ha diritto all’accesso e la validità delle autorizzazioni rilasciate in passato. Questa attività, spiegano da Palazzo Garampi, ha consentito di inviare comunicazioni mirate ai vari utenti: residenti con permessi attivi, titolari di pass scaduti, cittadini proprietari di veicoli che non hanno ancora chiesto l’autorizzazione. L’obiettivo del Comune è permettere a tutti di controllare la propria posizione e segnalare eventuali variazioni, prima che partano le multe.

Andrea Oliva