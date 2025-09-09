Riparte la corsa del Metromare. Il cantiere per la Fiera nel 2026. Si sbloccano i nuovi parcheggi

Non c’è più tempo da perdere: il 2026 "sarà l’anno del cantiere che porterà il Metromare fino alla Fiera". Ne sono convinti a Palazzo Garampi. E dopo tutte le vicessitudini, il progetto per realizzare il secondo tratto del Trc sembra correre finalmente su binari giusti. Il finanziamento dei lavori è uscito dalle opere legate ai fondi del Pnrr, dunque con scadenza nel 2026. Sarà coperto da altri contributi statali, senza l’obbligo di essere ultimato il prossimo anno. Dopo la risoluzione del contratto con Italiana costruzioni (che si era aggiudicata l’appalto) per ritardi e "gravi inadempienze", Pmr ha trovato l’accordo col consorzio Integra, che era arrivato secondo al bando e ha accettato di eseguire i lavori del Metromare. In questa fase, dopo aver affidato l’appalto integrato al consorzio Integra, si attende il progetto esecutivo dell’impresa. In municipio confidano nel buon esito della procedura, per poter avviare finalmente il cantiere del secondo tratto fino alla Fiera il prossimo anno. E non sarà l’unico cantiere legato al Metromare a prendere il via. Il 2026 dovrebbe essere l’anno buono anche per i nuovi parcheggi lungo la tratta già realizzata, che andranno al servizio anche della zona mare. In questo caso gli interventi dovrebbero partire nella seconda metà del prossimo anno. Saranno coinvolte 2 delle 4 aree di sosta finanziate dai fondi statali assegnati dal Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Si tratta di piazzale Kennedy e dell’area tra le vie Chiabrera e Pascoli. Nel primo caso il parcheggio esistente sarà ampliato con aumento di almeno 70-80 posti rispetto agli auttuali. Nel secondo si potenzierà l’area con altri 250 stalli. In entrambi i casi bisognerà attendere l’ok delle conferenze di servizi, che riuniscono tutti gli enti competenti.

Per un cantiere che deve partire un altro che sta per terminare. Tra fine ottobre e inizio di novembre si concluderanno a Viserbella i lavori al sottopasso ciclopedonale nei pressi della rotonda tra la Statale 16 e via Verenin Grazia, mentre a fine settembre saranno riasfaltati la rotonda e dintorni. Presto partiranno sull’Adriatica i lavori per riasfaltare anche la rotatoria all’incrocio con la Consolare di San Marino: il cantiere partirà il 22 settembre e durerà una settimana. Si interverrà anche sulla rotatoria di Miramare, in corrispondenza di via Cavalieri di Vittorio Veneto, per completare i nuovi impianti di illuminazione. Infine a novembre al via i lavori propedeutici per la nuova circonvallazione di Santa Giustina.