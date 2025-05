Riparte la Villa delle Rose. Sinclar e altri big nel locale che non passa mai di moda

La grande musica torna in Villa e si riparte per un’altra estate all’insegna del divertimento e delle notti più lunghe dell’anno, quelle che iniziano sotto le stelle e finiscono ai primi raggi del sole. Domani sera torna ad accendersi la musica nel locale sulle colline di Misano, arrivato quest’anno alla sua 31esima stagione. La Villa delle Rose ha già ingranato la quinta, partendo con un bis di serate di gala: domani sera il primo appuntamento con la one night targata Pulse. Alla consolle Bora Uzer, resident dj al Flower Power e al Pacha di Ibizia, in scena insieme ad Ayamooon, Danny, Lozito, Mappa e Tanja Monies. Il giorno dopo, sabato, la musica continua ad animare il locale attraverso i set di Black Child e Dj Protein, per la serata marchiata Vita. Un piccolo assaggio della lunga stagione della Villa delle Rose che riporterà nel locale i grandi nomi che negli anni hanno fatto grande il locale e new entry pronte ad infuocare il pubblico.

Tra tutti Bob Sinclar, che si alternerà nei venerdì estivi con Bora Uzer, Fiona Kraft, Grossomondo e tanti altri. Il sabato si ballerà a ritmo dei The Martinez Brothers, Themba, Jamie Jones e non solo. Tante novità che passano anche dall’aspetto del locale che domani aprirà le sue porte con una vera e propria area backstage alle spalle della consolle, una zona vip con nuovi box in stile trasvolate oceaniche in prima classe. Ulteriori miglioramenti anche nell’impianto audio e video, con nuove installazioni ed un potenziamento dei ledwall. "Dopo 31 anni di vita, la Villa delle Rose è diventato il locale simbolo dell’estate in Riviera – spiegano Roberto e Massimo Buffagni, soci del locale –. La sua inaugurazione è l’evento che apre la stagione e rievoca i fasti degli anni d’oro. La Villa ha saputo resistere all’evoluzione del mondo della notte, cavalcando e spesso anticipando le mode e le tendenze. La Villa delle Rose non dimostra per niente la sua età. Il segreto? Non sedersi mai e investire sul futuro".

La programmazione 2025 del locale alternerà il venerdì i party targati Ama, Clorophilla e Pulse; mentre il sabato è il momento di Vita e la domenica il marchio di fabbrica della Villa, il Vidaloca. Dopo il weekend di inaugurazione la musica continua ad essere protagonista sulle colline di Misano. Venerdì 16 in scena il primo appuntamento con Ama, l’appuntamento che mischierà musica, intrattenimento ed arte, con le esposizioni di pittori, scultori ed artisti di vario genere. In consolle Fiona Kraft insieme a Zodiak e Nikita Voguel. Sabato 17 torna Vita Con Miguelle e Tons e Ricky Pedro.

Si prosegue poi il 23 con Clorophilla e il giorno dopo un altro assaggio di Vita. Il maggio della Villa si chiude col botto perché venerdì 30 torna in consolle Bob Sinclar e sabato 31 WhoMadeWho.

