Riparte la Ztl in centro. Vigile elettronico acceso dall’1 luglio: "Ma le multe scatteranno da ottobre"

Chi ha diritto al permesso, ma ancora non l’ha chiesto, farà bene ad affrettarsi. Perché dall’1 luglio ripartirà il vigile elettronico a guardia della Ztl in centro storico. La data dell’attivazione delle telecamere è stata ufficializzata ieri dal Comune. Sono 13 i varchi presidiati dal vigile elettronico, che multerà chi accede alla Zona a traffico limitato senza autorizzazione. Dieci sono in centro, gli altri 3 nel borgo San Giuliano. Le telecamere sono posizionate in: via Bastioni meridionali, all’incrocico con largo Unità d’Italia (dove la Ztl è in funzione dalle 22 alle 6); via Dante (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); via XXII Giugno all’incrocio con via Angherà (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,30); via Bertani (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30);

via Giovanni XXIII (in funzione 24 ore su 24); corso d’Augusto prima di via Ducale (dalle 20.30 alle 7.30); corso d’Augusto dopo l’incrocio con via Ducale (dalle 7.30 alle 20.30); via Castelfidardo (dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19.30); via Michele Rosa (dalle 9 alle 12); via d’Azeglio all’incrocio con via Circonvallazione occidentale (dalle 22 alle 16); infine a borgo San Giuliano in via Marecchia (incrocio con via Matteotti), via Trai, viale Tiberio (incrocio con via San Giuliano), dove i varchi sono in funzione per 24 ore su 24.

In questi mesi gli uffici comunali hanno controllato i vecchi permessi rilasciati in passato (il vigile elettronico in centro è spento da 6 anni), verificando chi ancora ha i requisiti. Sono stati circa 2.300, finora, i permessi già rilasciati (tra quelli vecchi e confermati e quelli nuovi) a residenti e operatori per la Ztl in centro. Come accaduto con la Ztl sul lungomare di Rimini nord, anche in centro non si partirà subito con le multe. Il vigile elettronico "sarà attivo, salvo imprevisti, dall’1 luglio – spiegano da Palazzo Garampi – con una fase di pre-esercizio. Dall’1 ottobre inizierà invece l’esercizio effettivo". Tradotto: niente multe in estate per chi entra nella Ztl in centro senza il pass, che sia quello permanente o temporaneo. Le sanzioni scatteranno dall’1 ottobre.

Nel frattempo il Comune continuerà la campagna informativa rivolta ai residenti e agli operatori, accompagnata dall’analisi e dall’aggiornamento della banca dati dei permessi, per verificare chi ha diritto all’accesso e la validità delle vecchie autorizzazioni. "L’obiettivo è permettere ai diretti interessati di controllare la propria posizione e segnalare eventuali variazioni" prima che si parta con le sanzioni. Intanto dal 25 aprile riparte la Ztl sul lungomare di Rimini nord, da Torre Pedrera a Rivabella. L’anno scorso furono circa 40mila le multe. La Ztl a Rimini nord sarà in vigore nei festivi e nelle domeniche fino al 31 maggio, poi tutti i giorni dall’1 giugno fino alla seconda domenica di settembre.