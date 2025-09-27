Riparte lo stop per le auto più inquinanti. Niente divieti per chi avrà la ’scatola nera’

Una scatola nera per dribblare le limitazioni al traffico poste per i vecchi veicoli. Dall’1 ottobre entrano in vigore le limitazioni della circolazione per limitare lo smog. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare nell’area urbana di Rimini a mare della Statale 16 tutti i veicoli diesel fino a Euro 4 incluso; quelli a benzina fino a Euro 2 incluso; i veicoli a benzina/gpl e benzina/metano fino a Euro 2 incluso; scooter e moto fino a Euro 2 incluso. Rispetto a un anno fa c’è un cambiamento non da poco. Infatti le limitazioni alla circolazione vengono estese anche ai veicoli benzina/gpl e benzina/metano che rientrano nell’Euro 2, così come moto e scooter Euro 2.

Lo ’stangata’ green che avrebbe messo nella lista nera dei veicoli anche i diesel Euro 5 è stata rinviata di un anno, ma le limitazioni continuano a essere un problema per chi ha veicoli datati. Ma ecco che in questa direzione va Move-in. Si tratta di una scatola nera che consente di percorrere annualmente un numero di chilometri prestabilito. A rilevare i chilometri sarà, appunto, la ‘scatola nera’ posizionata a bordo dle veicolo. Il sistema è stato pensato per premiare stili di guida virtuosi. Chi aderirà al progetto Move-in, potrà circolare a mare della Statale anche se ha un veicolo datato e che rientra tra quelli che, per effetto delle limitazioni, non potrebbero girare. Ma non sempre. Restano in vigore gli stop quando scattano le misure emergenziali, nelle domeniche ecologiche, oppure nel momento in cui i veicoli dotati di scatola nera abbiano esaurito la soglia chilometrica concessa. Ultima novità, in occasione delle domeniche ecologiche (a eccezione di domenica 2 novembre): le limitazioni si estendono anche ai diesel Euro 5.