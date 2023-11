Ripartono i film dedicati agli over 65

Sarà l’emozionante film di Paola Cortellesi, C’è ancora domani, il primo titolo della rassegna di cinema dedicata al pubblico degli over 65, curata da Noi della Rocca a Santarcangelo. Dopo la proiezione speciale in occasione della fiera di San Martino riparte questo giovedì al Supercinema A Santarcangelo è più bello anche invecchiare, appuntamento settimanale organizzato dall’associazione e patrocinato dal Comune. La rassegna si tiene ogni giovedì, tutte le proiezioni partono alle 17 e sono aperte a tutti con ingresso è gratuito per i santarcangiolesi. Noi della Rocca porta avanti anche altre iniziative, dai corsi di inglese agli appuntamenti di Natale. Alla cena di Natale sarà donata a tutti i presenti una speciale cartolina di auguri con le fotografie di Claudio Zamagni.