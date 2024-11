Ripartono i lavori per realizzare la palestra di viale Ionio

Oltre due anni di stop. Nel cantiere per la realizzazione della palestra di via Ionio, al servizio del plesso scolastico, è rimasto tutto come nel giugno del 2022. Uno stop imposto "dall’inadempienza della società appaltatrice - spiegano dal municipio -, per la quale si era reso necessario risolvere il contratto. Dopo la sospensione, l’amministrazione comunale ha avviato un nuovo iter per consentire la ripresa dei lavori e mettere in sicurezza la struttura". Tanta burocrazia per rimettere in moto i lavori, con il periodo del commissariamento che non giovato alla velocità delle pratiche. Ma il periodo di stop è terminato. Oggi il cantiere riprenderà. La prima fase degli interventi prevede il rifacimento del tetto, un’operazione necessaria per preservare la palestra ed evitare il degrado della struttura in legno già montata. I lavori per il tetto richiederanno un paio di settimane, meteo permettendo. Chiusa la struttura l’impresa procederà con il rifacimento del cappotto termico e degli infissi. L’obiettivo è completare la prima parte della messa in sicurezza dell’edificio tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2025. "Vogliamo proteggere un patrimonio che, in futuro, tornerà a essere a disposizione della collettività" chiude l’assessore Simone Imola.