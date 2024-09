Riprendono i lavori al molo di levante

Il porto di Bellaria prende il largo. Sono ricominciati lunedì i lavori per il prolungamento di 80 metri del molo di levante. Le operazioni erano iniziate già prima dell’estate, interrotte per la stagione turistica ed ora ricominciati per continuare fino alla fine del progetto, attesa entro l’anno. "Come da programma dovevamo ricominciare i lavori in questi giorni e così è stato – esulta il sindaco Filippo Giorgetti –. Lunedì abbiamo posato le boe di segnalazione e oggi (ieri ndr) sono arrivate le pietre che verranno sistemate a delineare la struttura della camminata". La strada è ancora lunga, ma la fine dell’intervento da 2.4 milioni di euro sembra sempre più vicina. "Come da programma ci aspettano ancora sei settimane di lavoro per sistemare tutti i massi – riprende Giorgetti –. Poi si andrà ad ultimare la passeggiata. Entro la fine del 2024 sarà tutto concluso".

Un intervento che non solo abbellirà la zona mare della città, ma soprattutto proteggerà dalla rosa dei venti e dalle mareggiate l’intero porto, incidendo sulla sicurezza delle imbarcazioni ormeggiate. "Davanti agli eventi climatici a cui ci stiamo abituando sempre di più è necessario attuare opere di questo genere – conclude il sindaco –. Già a novembre godremo dei primi risultati positivi sulle onde che si infrangono sulla costa. Ci eravamo presi un impegno per agire sui drastici effetti del clima e ora lo stiamo portando a termine".

Le operazioni sono affidate alla ditta Mentucci e alla supervisione dell’ingegnere Alessandro Mancinelli. "Lavorare in mare non è mai semplice, si è maggiormente esposti agli agenti atmosferici – spiega Mancinelli –. Per questo l’obiettivo è posare tutte le pietre entro il periodo invernale di novembre". Un obiettivo che non è troppo lontano. Tutto sta filando liscio e le 25 mila tonnellate di massi provenienti dalla Croazia sono già arrivate a Bellaria. "Muovere dei mezzi così pesanti in mare aperto non è di certo facile – riprende l’ingegnere –. Tutto sta andando secondo copione, ora la vera sfida è quella di anticipare il cattivo tempo".

Federico Tommasini