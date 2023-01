"Ripresa dei cantieri Stiamo lavorando"

"È chiaro a tutti che abbiamo tanti lavori in corso, soprattutto nelle zone nevralgiche della città fra le quali il lungomare Rasi Spinelli e la passeggiata di Ponente, che per le feste natalizie era impeccabile, anche grazie alla collaborazione con i bagnini che hanno curato tutto il verde esistente nelle fioriere lungo la passeggiata stessa _ interviene ora la sindaca Franca Foronchi sul tema del degrado in città _ Ricordo che era una zona dove ogni anno accadevano tantissimi incidenti dovuti al pavimento in legno sconnesso e ammalorato. Noi siamo subito intervenuti con lavori che l’hanno resa più moderna e più fruibile da tutti". Inoltre: "Cattolica necessita di una manutenzione straordinaria e tutti ne siamo consapevoli, ma per anni e per ragioni diverse questo non è avvenuto. Chiedo al consigliere Riccardo Franca, quando lui farebbe questi lavori, in estate? O forse è infastidito dalla nostra politica del fare e non del chiacchiericcio come magari era abituato? Noi abbiamo con responsabilità fatto un crono-programma e lo stiamo seguendo, con i tempi dovuti e necessari", conclude la sindaca in replica al consigliere Riccardo Franca.