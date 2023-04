"Ripugnante la violenza, non l’uomo che allatta Sbagliato censurare"

"Un uomo che commette violenza gratuita è ripugnante, non uno che allatta". A prendere posizione sul murales comparso in via Savonarola, l’opera di Oliver Vicenzi (noto come Kage), cancellato con vernice bianca dai vandali pochi giorni dopo, è Stefano Serio. Il suo nome d’arte è Word Krua, ed è un esponente storico della scena hip hop riminese e fondatore – insieme ad Eron e Crab – della K-Rimini United Artistz. "Il ’muro del porto’ che è stato cancellato – osserva – rappresenta per noi una presa di posizione unilaterale ed inaccettabile. Sebbene possano esistere limiti dettati dal ’comune senso del pudore’ che abbiamo sempre rispettato (si intendano scene esplicite e cruente oppure palesemente irrispettose nei confronti di simboli sacri) il soggetto ed il messaggio nell’arte dev’essere sempre libero". Specie "quando l’autore è mosso dalla rivendicazione spontanea dei propri diritti. Nessuna censura deve essere messa in campo e le opere vanno tutelate".

"Abbiamo sempre saputo – prosegue – quali fossero i limiti dello scabroso e dell’inopportuno, ne sono testimonianza i tanti muri dipinti ed apprezzati dalla stragrande maggioranza dei cittadini da parte dei nostri rappresentanti più noti, in ogni frangente ed in ogni scorcio da noi valorizzato". "Siamo madri e padri – conclude il writer riminese – persone mature, creativi e diffusori della fierezza romagnola e del rispetto che i veri artisti sanno dispensare alla natura ed agli esseri umani, con il nostro stile. Serio dà poi appuntamento al 12 maggio per l’inaugurazione della mostra al Museo edlla Città (che proseguirà fino al 2 giugno) sulla street art, organizzata "dall’intera scena riminese", con opere dei writer riminesi e bozzetti inediti di Eron.