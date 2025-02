Ripulisce un’auto e tenta la fuga. Inseguito e arrestato dai carabinieri

Ruba un bancomat da un’auto parcheggiata in zona stazione, a Santarcangelo, e poi va a fare acquisti. Ma è andata male ad un marocchino di 30 anni, pizzicato e arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Non si esclude che possa esserci il suo ’zampino’ anche dietro alcuni furti sulle auto parcheggiate, avvenuti la scorsa settimane non lontano da lì.

L’episodio si è verificato l’altro ieri nei dintorni della stazione ferroviaria, dove infatti c’erano già state alcune segnalazioni per macchine danneggiate e razziate dai malviventi. Alla vista della pattuglia dell’Arma, il sospettato ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto dai militari, ai quali ha opposto resistenza cercando di divincolarsi e spintonandoli. I carabinieri sono comunque riusciti a bloccarlo e a procedere con la perquisizione personale.

Durante il controllo, sono stati rinvenuti nella sua disponibilità arnesi da scasso e oggetti che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere stati rubati da un’autovettura poche ore prima. Tra questi figuravano un pass per disabili e una tessera bancomat, risultata essere stata utilizzata per acquisti in un negozio, per un valore di circa 100 euro. Gli approfondimenti condotti in caserma hanno inoltre poi rivelato che il 30enne fosse destinatario di un decreto di espulsione.

Oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per indebita utilizzazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e per la violazione delle normative sull’immigrazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato trasferito in carcere ai ‘Casetti’ in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni.

Non è da escludere che possa esserci un collegamento con la raffica di furti registrata negli ultimi giorni proprio nella zona residenziale vicino alla stazione di Santarcangelo, in particolare nelle vie Morvillo e Falcone dalle quali sono arrivate le segnalazioni di alcuni automobilisti bersagliati dai soliti ignoti, con finestrini distrutti dai predoni per fare razzia all’interno dei veicoli in sosta.