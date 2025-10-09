"Riqualificare gli hotel per tornare protagonisti"

Sempre più alberghi chiusi. Negli ultimi 40 anni sono scomparsi in Riviera circa 800 hotel. Il calo di presenze durante l’estate e l’aumento dei costi di gestione hanno reso difficile mantenere la competitività. Tanti faticano a sostenere le spese di ristrutturazione, "temendo tempi infiniti e preventivi incerti". Eppure "proprio la Romagna ha insegnato al mondo il significato di ospitalità, con generazioni di imprenditori che hanno costruito un modello riconosciuto a livello internazionale. Quello spirito pionieristico oggi deve rinnovarsi. Serve il coraggio di investire e guardare avanti". È la visione di Hestro, l’azienda fondata da Filippo Sternieri, con sedi a Rimini e a Reggio Emilia, che ha fatto della riqualificazione alberghiera la propria sua missione.

Sternieri, com’è nata l’idea di Hestro?

"Dall’esperienza ventennale nel mondo del retail e della moda, maturata sia in Italia che all’estero, con importanti progetti realizzati in varie città europee che ci hanno permesso di conoscere e sperimentare differenti approcci nella gestione dei lavori. In quei settori, come nell’hotellerie, il design e l’esperienza del cliente sono fondamentali. Abbiamo portato questo knowhow nell’ospitalità, con un obiettivo preciso: ridare vita a strutture che rischiano di perdere la competitività, trasformandole in luoghi accoglienti, funzionali e sostenibili".

Quali sono, oggi, i timori maggiori degli albergatori?

"Molti imprenditori percepiscono la ristrutturazione delle strutture come un salto nel vuoto, temendo tempi infiniti e costi destinati a lievitare. Hestro è nata per dare risposte concrete, garantendo tempi e budget certi grazie a un team multidisciplinare composto da architetti, ingegneri, partner sia industriali che finanziari. Il risultato è un progetto di design funzionale alle esigenze di ogni struttura e con la certezza, per l’albergatore, di sapere fin dall’inizio quanto investirà e quando potrà riaprire le porte del proprio hotel".

Perché è diventato così importante oggi investire nel rinnovamento degli hotel?

"I turisti sono sempre più esigenti. Non cercano solo un letto, ma un’esperienza. E un hotel non ’aggiornato’ rischia di perdere quote di mercato. Questo, grazie anche agli incentivi messi a disposizione dalla Regione, è il momento giusto per fare il salto di qualità".

Come vede il futuro del turismo in Riviera?

"La Romagna ha tutte le carte in regola per essere ancora protagonista. Ma serve coraggio nel rinnovarsi. E noi vogliamo essere al fianco degli albergatori in questo percorso".

Cosa rende Hestro diversa da altri operatori del settore?

"Non siamo solo un’impresa edile, né semplicemente designer o arredatori. Abbiamo un team specializzato che riunisce diverse competenze professionali in grado di seguire ogni fase, offriamo all’albergatore tutto quello di cui può avere bisogno".