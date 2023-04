"Riqualificare il centro non serve"

La campagna elettorale a Gemmano entra nel vivo ed ora la lista ‘SiAmo Gemmano’ del candidato Michele Iorio attacca il sindaco uscente Riziero Santi e la sua proposta di rinnovare il centro storico. "Riteniamo inutile in questo contesto storico e sociale pensare di mettere mano al centro storico di Gemmano come sostiene il candidato Riziero Santi – dice Michele Iorio, vice brigadiere dei Carabinieri e candidato a sindaco di ‘SiAmo Gemmano’ – È un progetto già proposto alla cittadinanza gemmanese nel novembre del 2019. Ed in quella occasione la popolazione non aveva accolto il progetto positivamente, tanto che non se ne fece nulla. Rimango meravigliato che dopo 10 anni da sindaco e 5 anni da Presidente della Provincia, Santi insista di nuovo nel riproporre ancora il progetto". Ed ancora: "Desidero sottolineare che per questo progetto, che attualmente si trova ancora nella prima fase della cosiddetta fattibilità – prosegue Iorio – ci risulta siano stati impegnati 89.000 euro di risorse in carico all’attuale amministrazione comunale gemmanese. Penso che i miei concittadini di Gemmano abbiano bisogni più impellenti rispetto a questo progetto". Infine Iorio spiega: "Gemmano è allo stremo, sempre più famiglie vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, non si può pensare che un nuovo piano urbanistico del centro storico possa risollevare le sorti di Gemmano".