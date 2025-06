Riqualificata l’area all’esterno della scuola Piombino

Nuovi camminamenti, sistema di drenaggio, pavimentazione e tinteggiatura per garantire sicurezza e funzionalità agli ambienti esterni della scuola Piombino. Giovedì scorso sono stati inaugurati gli spazi esterni. I lavori, eseguiti da Geat, hanno interessato principalmente l’area delle aule sul lato mare e l’ingresso principale dell’asilo. All’ingresso è stata realizzata una nuova pavimentazione in graniglia lavata, in continuità con quella già esistente, e un camminamento in calcestruzzo drenante che collega l’ingresso alle aule lato mare. L’intervento intendeva eliminare il problema che si proponeva quando pioveva, con i ristagno delle acque nell’area delle aule. Un acquitrino che rendeva impossibile l’utilizzo dello spazio esterno. "Grazie a queste opere, sarà possibile utilizzare gli spazi esterni durante tutto l’anno scolastico" assicurano dall’amministrazione.