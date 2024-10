Riqualificazione aree commerciali. Arrivano fondi dalla Regione

San Giovanni in Marignano sarà tra i primi Comuni a beneficiare dei contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, grazie alla nuova legge sull’economia urbana finalizzata alla riqualificazione delle aree commerciali e alla promozione del territorio. "L’intervento candidato dal Granaio dei Malatesta – spiega l’amministrazione comunale – è pari a 270mila euro e si prefigge di riqualificare l’area commerciale di via Veneto, piazza Silvagni e via XX Settembre, nucleo centrale del centro commerciale naturale del capoluogo". L’intervento consisterà nel restyling dei parcheggi di via Veneto, oggi realizzati in ghiaia, nel rifacimento della linea elettrica a servizio dei mercati e delle fiere che si svolgono nel centro storico e nella sostituzione dell’arredo urbano. Un miglioramento per un’area già ora di pregio e con numerose attività davvero significative. "Per la realizzazione di questi interventi – continua l’amministrazione comunale – San Giovanni riceverà circa 190mila euro, pari al 70% della spesa. È un primo step dell’impegno assunto in campagna elettorale dalla sindaca Michela Bertuccioli".

lu. pi.