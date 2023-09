Riqualificazione parco Robinson "Ignorati i pareri dei cittadini"

Sulla riqualificazione del Parco Robinson e sulle polemiche attorno al progetto, approvato nel bilancio partecipativo, ma osteggiato da alcuni residenti che hanno raccolto numerose firme contrarie, ora interviene Fratelli d’Italia, all’opposizione in consiglio comunale. "Abbiamo evidenziato da sempre il degrado e l’incuria in cui riversa il Parco Robinson – commenta Flavio Mauro, consigliere comunale Fratelli d’Italia – in seguito a numerose segnalazioni di residenti ho pure invitato l’amministrazione ad implementare gli impianti di videosorveglianza. Ma è altresì paradossale che l’amministrazione comunale non abbia avviato un dialogo tra i residenti stessi ed il comitato di quartiere Violina Casette Porto sul progetto stesso del "Restyling del Parco Robinson", per raccogliere impressioni e pareri ed eventualmente apportare modifiche al progetto".

Ed ecco che sulla questione del dialogo e della partecipazione la minoranza attacca: "Questo dimostra ancora una volta il modus operandi di questa amministrazione, non abituata al dialogo con chi vive le varie realtà cittadine. Noi ribadiamo che è necessario regolamentare i comitati di quartiere al più presto, per favorire la massima partecipazione di tutti i cittadini ai processi decisionali, specie quelli che li riguardano in prima persona". Nelle prossime settimane la questione sarà ancora al centro del dibattito cittadino, alcuni residenti hanno chiesto urgentemente un incontro a Palazzo Mancini con l’amministrazione comunale proprio per discutere del progetto.