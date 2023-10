Risarcimenti in arrivo: "Altri quattro comuni presto riceveranno gli aiuti del governo"

Si allarga il perimetro delle zone alluvionate nella provincia di Rimini che potranno contare sui risarcimenti. La visita del generale Francesco Paolo Figliuolo il 13 settembre scorso ha portato novità per altri 4 comuni del territorio: Bellaria, Santarcangelo, Coriano e Poggio Torriana. La ratifica del provvedimento avverrà a giorni. "C’è stato un intenso e proficuo lavoro con la struttura commissariale e il ministero – spiega Nicola Marcello, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Rimini – che ha portato a includere tra le zone alluvionate altri comuni, oltre ai 5 comuni inseriti inizialmente tra i territori colpiti". I 5 comuni a cui fa riferimento Marcello sono San Leo, Novafeltria, Sant’Agata Feltria e Casteldelci per la Valmarecchia e Montescudo-Monte Colombo in Valconca.

A settembre il generale Figliuolo, commissario per l’alluvione, ha fatto tappa nel Riminese per una ricognizione sullo stato di fatto, offrendo ai sindaci rassicurazioni sui fondi a disposizione per fare fronte alle emergenze e alla ricostruzione. Nell’occasione aveva incontrato sindaci e tecnici dei Comuni nella sede della Provincia, per poi spingersi in Valmarecchia visitando alcune delle zone più colpite da frane e smottamenti. Dopo l’incontro è mutato il quadro complessivo per la provincia riminese. Se è vero che a ridosso della costa il maltempo dello scorso maggio non ha portato devastazione come in buona parte della Romagna, alcune aree sono state duramente colpite, e non solo nei cinque comuni inseriti nel primo decreto.

"Il lavoro fatto – riprende Marcello – ha consentito di inserire, tra le zone che potranno godere degli interventi del governo per l’alluvione, anche aree di altri comuni". Si tratta della zona Valletta a Bellaria Igea Marina, compresa tra la via Ennio fino ad arrivare al confine sud, a mare della ferrovia. È stata inserita la parte di Bellaria monte che va da via San Mauro fino al confine nord. A Poggio Torriana la zona colpita dal maltempo che rientra tra quelle alluvionate include Poggio Berni, Camerano, Colombare. Per Santarcangelo inserite le frazioni di Sant’Ermete e Canonica, a cui è stata aggiunta anche un’area a ridosso del fiume Uso. Infine Coriano, dove in alcune frazioni l’alluvione aveva causato danni a strade, aziende e abitazioni. Per il corianese vengono inserite tra le aree alluvionate tutta la zona industriale di Cerasolo Ausa, le località Mulazzano, Ospedaletto, Pian Della Pieve, l’area industriale di via Piane e quella a ridosso del fiume Marano. "Si tratta di un passaggio molto importante – chiude Marcello - perché permette di tutelare aziende, cittadini e gli stessi Comuni dai danni provocati dal maltempo".

Andrea Oliva