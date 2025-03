Risarcimento negato. Il broker dei vip vince la causa contro Montezemolo

L’Alta Corte di Londra ha respinto le richieste di Luca Cordero di Montezemolo e del figlio Matteo, che avevano chiesto un risarcimento da 50 milioni di euro a carico, tra gli altri, del broker Daniele Migani, fondatore del Gruppo Xy, sostenendo di essere stati "vittime di una frode" per investimenti finiti male. La vicenda era emersa un anno fa e a novembre Migani – il 52enne originario di San Clemente, broker con un passato da fisico nucleare al prestigioso Cern di Ginevra – aveva subìto un sequestro da 18 milioni in un’inchiesta milanese su presunti raggiri ad altri vip. Sequestro annullato dal Riesame. La sentenza londinese, spiega Migani, conferma "la correttezza e la professionalità con cui Xy, le società collegate e io abbiamo operato".

La sentenza, pronunciata dal giudice Justice Jacobs, si compone di 337 pagine e pone fine a un procedimento con 29 giornate di udienza, 27 testimoni e l’analisi di oltre 26 milioni di documenti. Secondo l’impianto accusatorio della Procura di Milano, il broker riminese avrebbe messo in piedi "un sofisticato sistema societario, creato ad hoc al fine di collocare in Italia, attraverso una folta rete di agenti, diverse tipologie di prodotti finanziari, in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede". La controversia era stata avviata dai Montezemolo nel dicembre 2020 per contestare perdite finanziarie subite a seguito del crollo dei mercati dovuto alla pandemia da Covid-19. Secondo Migani (rappresentato dallo studio di consulenza Barabino & Partners) "la sentenza conferma la solidità operativa del fondo, ritenuto conforme alle regole e caratterizzato da procedure trasparenti". Nelle motivazioni, il giudice esclude che il fondo fosse "uno schema Ponzi. È stato creato nella speranza e aspettativa che gli investitori avrebbero realizzato profitti consistenti. Effettivamente, prima dei disordini sui mercati causati dalla pandemia da Covid all’inizio del 2020, gli investitori stavano ottenendo rendimenti significativi".