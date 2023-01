Risarcito per le offese dona i soldi ai malati

Per evitare di dover affrontare una causa per diffamazione aggravata davanti ad un giudice ha scelto di risarcire la parte offesa con 3mila euro. Soldi che serviranno a fare del bene: l’avvocato Paolo Ghiselli (nella foto) ha infatti deciso di destinarne una parte a favore dell’associazione Alzheimer Rimini, gruppo di volontari che opera nella nostra provincia dal 1994 .

Tutto inizia quando il legale riminese riceve nel suo studio una lettera in cui, nero su bianco, sono riportate delle parole tutt’altro che gentili al suo indirizzo. A scriverla, si scopre poi, è stato un 65enne residente in provincia di Biella, impegnato al tribunale di Rimini in una causa per l’eredità contesa con un fratello e una sorella, assistiti proprio da Ghiselli. Convinto che quelle parole rappresentassero un’offesa alla sua persona ("ma anche all’intera categoria degli avvocati" puntualizza lo stessi Ghiselli), il legale riminese ha deciso di tutelarsi presentando un esposto in Procura. L’autore della lettera è stato così citato in giudizio. Diffamazione aggravata: questa l’ipotesi di reato. Di fatto però la discussione non è mai approdata in aula. Il 65enne si è infatti offerto di risarcire l’avvocato con 3mila euro per chiudere lì la questione. "Ho intrapreso questa azione per difendere la mia reputazione e quella della professione – spiega Ghiselli – Da tempo collaboro con l’associazione Alzheimer Rimini, realtà molto importante che opera per il bene delle persone più fragili".