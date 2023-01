Risate con Gene Gnocchi al Costipanzo Show 2.0

Gene Gnocchi sarà la special guest star della serata all’insegna del "piegamento di pancia", che si terrà al Frontemare di Rivazzurra di Rimini, domani. Lo spettacolo è ideato da Duilio Pizzocchi, grande autore di molti comici romagnoli come Giacobazzi, che con il suo ’Costipanzo Show 2.0’, porterà sul palco alle ore 22, parecchi volti dell’ironia, alcuni provenienti da Zelig come Maria Pia Timo, Andrea Vasumi, il duo Dondarini e Dal Fiume, Andrea Poltronieri. Pizzocchi, comico bolognese che ha saputo creare tanti personaggi, rimasti negli annali della storia del cabaret, ha fondato nel 1992 con l’amico romagnolo Giacobazzi, uno spettacolo itinerante, il ’Costipanzo Show’ appunto, che divertirà anche il pubblico di Rimini. Ad impreziosire la serata anche il mago Simon e Sergio Casabianca, il canta-attore riminese, che ha saputo negli anni, trasportare sul palco la musica come un vero e proprio animale da palcoscenico, ma che ha nel suo passato ha anche una carriera di imitatore e di cabarettista. Unica donna della serata, l’attrice Maria Pia Timo, grande portatrice sana di allegria ed ironia, protagonista di tanti spettacoli come Quelli che il calcio, Zelig, Colorado, Stasera tutto è possibile, solo per citarne alcuni e che si è vista recitare al fianco di Roberto Benigni nel suo Pinocchio. A condire il tutto, il sarcasmo e la pungente ironia di Gene Gnocchi. Il comico, scrittore, conduttore televisivo e autore di Fidenza, ha esordito a Zelig nei primi anni ottanta, ed ha formato con Teo Teocoli una coppia di grande successo. Ha recitato per Lina Wertrmuller, ha condotto diversi varietà televisivi e reality ed è stato con Simona Ventura, il co-conduttore del Festival di Sanremo del 2004. Tanti i suoi spettacoli teatrali di successo e come scrittore, ha all’attivo 15 pubblicazioni.

Rosalba Corti