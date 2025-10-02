Rischia di schiantarsi sull’Arco di Augusto

Ha sfondato con l’auto i fittoni davanti all’Arco d’Augusto, a Rimini, e rischiato di travolgere i passanti. Poteva finire in tragedia l’incidente che ha visto protagonista un uomo alla guida di una Range Rover. L’episodio è accaduto poco dopo le 19 di lunedì. L’uomo, un 65nne riminese, arrivato alla rotonda davanti all’Arco, anziché svoltare ha incredibilmente tirato dritto, sfondando uno dei fittoni di pietra a protezione del monumento e dell’area pedonale. Fermato dai vigili, si è giustificato dicendo che era agitato per una discussione avuta con la compagna.