Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Goccia freddaVice 100mila euroFestival del tortellinoMigliori pizzerieAlberi gratisDroni italiani
Acquista il giornale
CronacaRischia di schiantarsi sull’Arco di Augusto
2 ott 2025
REDAZIONE RIMINI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Rischia di schiantarsi sull’Arco di Augusto

Rischia di schiantarsi sull’Arco di Augusto

Ha sfondato con l’auto i fittoni davanti all’Arco d’Augusto, a Rimini, e rischiato di travolgere i passanti. Poteva finire in...

Ha sfondato con l’auto i fittoni davanti all’Arco d’Augusto, a Rimini, e rischiato di travolgere i passanti. Poteva finire in...

Ha sfondato con l’auto i fittoni davanti all’Arco d’Augusto, a Rimini, e rischiato di travolgere i passanti. Poteva finire in...

Ha sfondato con l’auto i fittoni davanti all’Arco d’Augusto, a Rimini, e rischiato di travolgere i passanti. Poteva finire in tragedia l’incidente che ha visto protagonista un uomo alla guida di una Range Rover. L’episodio è accaduto poco dopo le 19 di lunedì. L’uomo, un 65nne riminese, arrivato alla rotonda davanti all’Arco, anziché svoltare ha incredibilmente tirato dritto, sfondando uno dei fittoni di pietra a protezione del monumento e dell’area pedonale. Fermato dai vigili, si è giustificato dicendo che era agitato per una discussione avuta con la compagna.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata