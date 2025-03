"Rischio erosione: servono verifiche"

"Notizia positiva la conclusione dei lavori di prolungamento del molo portuale, ma come operatori balneari di spiaggia abbiamo già chiesto che si facciano puntuali verifiche, la prima già dopo la prossima estate, su eventuali fenomeni di erosione sulle spiagge a Nord collegati all’intervento". Così Paolo Rinaldini, presidente della Cooperativa bagnini di Bellaria Igea Marina. Va detto che la stessa Regione Emilia Romagna, nel dare il via libera all’intervento, pur avendo escluso in base agli studi rischi erosivi, ha previsto comunque verifiche a posteriori sul mantenimento della di spiaggia. A chiedere garanzie rispetto all’eventuale rischi erosione, a fine scorso mandato amministrativo, era stato anche il Movimento 5 Stelle.