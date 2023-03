Rischio ingorghi con i nuovi cantieri in città Viale Mazzini resterà chiuso quattro settimane

Occhio agli ingorghi. Perché i vari cantieri in corso a Santarcangelo mettono a dura prova la viabilità. Da lunedì via Scalone sarà a senso unico alternato per i lavori per i nuovi lampioni. E sempre da lunedì, per i lavori di Hera alla rete idrica, chiuderà completamente alle auto viale Mazzini, una delle arterie principali di Santarcangelo. Nelle prime due settimane di cantiere stop al traffico nel tratto compreso tra le vie Giordano Bruno e Cabina, mentre nelle due settimane successive chiuderà la parte compresa tra la via Emilia (via Ugo Braschi) e via Cabina. "Per la tipologia di scavi e lavori necessari – spiega il Comune – non è stato possibile prevedere lungo viale Mazzini il senso unico alternato". La strada sarà quindi totalmente chiusa: potranno circolare solo i mezzi dei residenti, della ditta incaricata dei lavori e naturalmente quelli di soccorso. Durante il cantiere "saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio idrico – continua il Comune – Mentre per quelle programmate (perché interessate dai lavori) tutte le utenze coinvolte saranno avvertite con volantinaggio e anche attraverso sms o mail".