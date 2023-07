Rischio monopattini In 3 anni 89 incidenti e un centinaio di multe "Vanno troppo veloci"

Il 2% degli incidenti rilevati a Rimini negli ultimi tre anni ha visto come protagonista un monopattino. Stiamo parlando di 89 sinistri a fronte di 4366 incidenti. I dati arrivano dal municipio che difende la scelta fatta tre anni fa, quando sono state introdotte le free floating per aumentare la micromobilità soprattutto nella stagione estiva. E al medesimo tempo bacchetta i cittadini che hanno acquistato un monopattino. "Dobbiamo incentivare certamente la micromobilità - sottolineano dal municipio - ma allo stesso tempo è necessario mantenere alto il livello di attenzione sul fronte dei controlli. L’esperienza sinora ci dice che i problemi non vengono tanto dal fronte dei monopattini o delle bici in sharing, che per delibera di giunta comunale viaggiano a limiti di velocità inferiori a quelli previsti dalla legge e sono provvisti di un apposito limitatore di velocità, ma dai possessori di mezzi privati".

In tre anni di monopattini tra le vie del centro storico, il lungomare, i marciapiedi e i sensi vietati, sono state 9 le sanzioni elevate, tutte notificate ai conducenti.

In 43 casi le infrazioni hanno riguardato le norme del comportamento sulla strada. Si va dalla mancata precedenza, al mancato controllo del mezzo, fino all’imboccare un senso vietato, oppure guidare senza avere le mani libere perché occupate con lo smartphone.

"Un quadro di sanzioni gravi - rilevano dall’amministrazione comunale - a cui si aggiungono quelle ancora più pericolose, come le 38 multe elevate per il trasporto di un secondo, o addirittura di un terzo passeggero. Oppure le 21 contestate per l’articolo 186, in quanto il conducente ha fatto registrare all’etilometro un valore non consentito ma comunque inferiore allo 0,80 grammi per litro". In questo caso si applica solo una sanzione di tipo amministrativo, mentre si aggiunge la parte penale per tutti coloro che hanno superano i limite di 0,80.

Riassumendo, a Palazzo Garampi promuovono la moda del monopattino, tendono le modifiche al codice della strada che potrebbe seriamente limitare l’utilizzo del mezzo, soprattutto per le flotte libere, e sono determinati a procedere con "i controlli, così come verranno attivate campagne di sensibilizzazione sul fronte del corretto comportamento alla guida su chi si mette alla guida di un mezzo, qualsiasi mezzo. Le statistiche purtroppo dimostrano come, si tratti di un’auto, di un motore o di un monopattino, sono l’eccessiva velocità e le manovre scorrette a provocare i sinistri con il maggior indice di lesività e purtroppo mortalità".

Gli interventi messi in atto negli anni dalla giunta sono andati nella direzione di limitare sempre più comportamenti scorretti. Se il presidio dei vigili voleva evitare che i monopattini scorrazzassero nella zona pedonale del Parco del mare, Rimini è stata anche la località che, in nome della sicurezza ha limitato i mezzi delle flotte libere sul territorio a soli 15 chilometri orari, inibendone l’uso in determinate zone della città.

a.ol.