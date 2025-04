Rischio sismico: in cattedra salgono due geologi

Rischio sismico in Valmarecchia e nel resto del mondo. Di questo si è parlato nell’incontro con due geologi, venerdì 31 gennaio, nella scuola media di Pennabilli. Sono saliti in cattedra i due geologi Veronica e Simone, in collaborazione con il museo naturalistico del Parco Sasso Simone Simoncello, per una lezione sul rischio sismico. In un primo momento gli esperti hanno spiegato cos’è un terremoto, per poi parlare delle sue cause, delle conseguenze e dei luoghi più esposti ai sismi. Per quanto riguarda l’Italia, la regione meno soggetta a terremoti è la Sardegna, perché si trova nel centro della placca continentale. Nel nostro piccolo paese, Pennabilli, da quando è stato possibile misurare l’intensità dei sismi, si sono verificati ben 46 terremoti dannosi. Purtroppo, recentemente, in altri paesi come in Myanmar e in Thailandia, le scosse sono state devastanti. Per capire meglio gli argomenti trattati, gli esperti hanno svolto diverse dimostrazioni. Una di queste, forse la più interessante, è stata la simulazione dei diversi movimenti di onde sismiche attraverso l’oscillazione di una molla di metallo che ha riprodotto gli eventi tellurici. I due geologi hanno dimostrato come si comportano gli edifici durante un terremoto, utilizzando alcuni modellini. Abbiamo imparato che più un palazzo è rigido, più l’oscillazione è veloce. Il sistema ‘It-Alert’ ha la funzione di avvisare i civili in caso di catastrofi naturali ma per il terremoto serve anche prevenzione.

Classe III A