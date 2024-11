"Rischioso uscire di casa alla sera"

"Vado a camminare tutti i giorni e costeggio le fermate del metromare: lì la situazione è fuori controllo, c’è un via vai continuo di persone poco raccomandabili. Più che altro spacciano". Per Claudio Magi, uno dei residenti di Miramare occorrerebbe investire di più sulle forze dell’ordine. "Loro fanno il possibile, ma il territorio è vasto e i delinquenti tanti. Le zone calde sono soprattutto la fermata di Miramare del metromare e il parco che c’è dietro. Poi la sera non mi arrischio ad andare a camminare, quelle poche volte che devo uscire da solo di casa a tarda ora faccio attenzione a non portarmi dietro cellulare e portafogli così da non essere derubato".