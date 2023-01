Riscopriamo il valore delle relazioni

Le abbiamo perse, sono scomparse. C’è il rischio che nessuno le stia più cercando. Non sono delle persone ma è grazie ad esse che esistono. Sono le relazioni, dei legami veri, di quel rapporto che nasce per donare affetto e amicizia. Il ‘Marito Invisibile’ diventa la rappresentazione della nostra società contemporanea e della fragilità dei rapporti. L’uomo può essere circondato da molte persone, ma allo stesso tempo può sentirsi invisibile. Come uscire da questo limbo? Erba, il regista, ci suggerisce e ci fa comprendere come il reciproco ascolto sia salvifico e debba essere continuamente ricercato. Basta mantenere il cuore sincero e aperto, l’altro non potrà che sentirsi meglio.

a. d. t.