"Risorse in arrivo per famiglie e imprese"

Le risorse per realizzare le infrastrutture viarie e intervenire sui corsi d’acqua ci sono, quelle per sostenere le famiglie e le imprese arriveranno. Il commissario per l’alluvione, Francesco Paolo Figliuolo ha trascorso la mattinata ieri nel riminese. Prima l’incontro con i sindaci e i funzionari dei vari comuni nella sede della Provincia. Poi il viaggio in vallata, tra Casteldelci e Sant’Agata Feltria, per vedere gli effetti del maltempo dello scorso maggio. Il generale Figliuolo ha rassicurato tutti. "Per ciò che riguarda la dotazione del commissario, sulla parte in conto capitale, quindi per le opere, non c’è nessun problema né per quest’anno, né per l’anno prossimo". Gli interventi necessari per agire dove le frane e gli smottamenti hanno distrutto strade e creato rischi alle abitazioni, non mancano. I primi fondi, per oltre 280 milioni di euro sono già arrivati. Ovviamente si parla id numeri su scala regionale. Il commissario ha fatto anche un appunto sui progetti necessari per intervenire dicendo che non ne sono arrivati tanti, forse per la velocità con cui si è passati tra agosto e settembre alla fase operativa. Altri denari arriveranno. Entro la fine dell’anno più di 450 milioni di euro. Per le famiglie e le imprese che hanno subito danni bisognerà attendere la metà di novembre. Per allora verrà attivata la piattaforma regionale che servirà a presentare le domande. Si tratta della medesima piattaforma utilizzata dalla Regione per gestire la fase degli aiuti dopo il terremoto di finale Emilia. "Chiaramente – ha sottolineato il commissario – incrementeremo la dotazione di parte corrente per poter passare poi ai ristori alle famiglie e alle imprese. Come ha detto il presidente Meloni, sarà assicurato il completo ristoro" Un concetto che il generale ha voluto ribadire: "Io sono assolutamente certo che a breve ci sarà un aumento della dotazione in questo ambito da parte del commissario. Stiamo lavorando alle ordinanze". Da oggi al 15 novembre andranno messe a punto le ordinanze "che sono complesse e che necessitano il confronto con tutto il mondo produttivo" per procedere poi con i ristori. "La presenza in provincia del commissario Francesco Figliuolo – sottolinea la senatrice Domenica Spinelli - testimonia la massima volontà del governo di impiegare ogni risorsa necessaria per fare le cose bene e in quotidiana sinergia con le istituzioni di ogni livello".

I comuni in vallata, le famiglie e le aziende colpite dall’alluvione attendono, mentre si apre uno spiraglio per le attività della costa legate al turismo. "Il Commissario – spiega il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad – mi ha chiesto se l’alluvione aveva avuto un impatto sul turismo. Al netto di una stagione che ha mostrato difficoltà varie, ho fatto presente che il mese successivo, giugno, ha visto un considerevole numero di disdette. Il tema delle difficoltà avute dal comparto turistico c’è, pertanto ho pregato il commissario di tenerne conto e farsi relatore nei confronti del governo".

Andrea Oliva