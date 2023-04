Risorti e riciclati C’è speranza davvero per tutti

Carlo Andrea Barnabè

Risorgere con Gesù è una garanzia. Parole del vescovo Anselmi. Rinascere, ricominciare, avere un’altra possibilità. Risorge la Riviera dopo tre anni segnati dal Covid. Un anno fa portavamo le mascherine, adesso basta la sciarpa. Rinascono i sogni, come nella storia della 81enne fuggita dalla casa di riposo per raggiunge l’hotel delle vacanze: "Volevo rivedere il mare". Si ripresenta Davide Fabbri, il presunto esorcista imbianchino, già noto a Rimini per aver invocato "il ritorno in vita di zio Benito". Si dà un’altra possibilità la politica: la sinistra del Pd non aspetta neanche tre giorni per battere cassa, nel frattempo i delusi puntano sulla risurr-Azione. Pasqua è anche speranza. Auguri.