Risparmi del cuoco in fumo. Convinto da una ragazza a investire 150mila euro in criptovalute inesistenti

di Francesco ZuppiroliTutto era nato come una innocua conoscenza sui social. Prima uno scambio di messaggi WhatsApp una volta ogni tanto. Poi sempre più spesso. Poi i regali fatti arrivare a casa, le foto, gli interessi condivisi. Poi, una volta stretto il legame, anche le proposte d’affari. Quelle transazioni online tramite un portale di trading di criptovalute che, secondo chi stava dall’altro capo del telefono, lo avrebbero reso un uomo estremamente ricco. Sono queste le fasi di una articolata truffa delle criptomonete di cui è rimasto vittima un cuoco riminese di 50 anni. Un uomo che tra il novembre dell’anno scorso e marzo 2025 è stato vittima di un raggiro che gli è costato i risparmi di una vita: quasi 150mila euro andati in fumo, compresi di debiti e prestiti nel frattempo contratti con gli istituti di credito solo per alimentare un meccanismo che si è poi accorto essere una truffa tardi. Troppo tardi. Ma andiamo con ordine.

È inizio novembre 2024 quando un cuoco riminese di 50 anni comincia a intrattenere uno scambio ’epistolar-virtuale’ con una certa Anna che si spaccia per addetta nel settore dell’import-export di capi di abbigliamento. Una conoscenza a distanza cominciata, pare, per caso ma che ben presto si sposta sul piano personale. Sempre più personale. Fin dentro alle tasche del cuoco, il quale viene invogliato dalla donna a buttarsi a capofitto nel mondo degli investimenti in criptovalute. Prima con somme modeste. Al massimo 500 euro e sempre attraverso le piattaforme tradizionali. Poi, una volta gettato l’amo, le proposte di ’affari’ da parte della donna si sarebbero fatte sempre più insistenti e articolate. Anzitutto, prospettando la possibilità di fare guadagni ancora più ingenti (che per i primi investimenti effettivamente il cuoco si era visto accreditare sul conto a trading ultimato), Anna avrebbe cominciato a orientare il riminese 50enne verso l’utilizzo di una piattaforma di trading sul cosiddetto ’deep web’. Il tutto tramite uno scambio di sms tra Anna e la vittima per operare la movimentazione di denaro, dal sito, alle cripto. Dalle cripto al conto corrente.

Fin qui nulla di strano, fino a quando però le richieste di investimenti da parte di Anna si fanno sempre più insistenti e, soprattutto, cospicue. Fino a quando il cuoco non si convince a mettere mano ai propri risparmi e affidare 55mila euro alla piattaforma di trading. E’ stato da qui in poi che si è attivata la trappola. Per sbloccare quei soldi e rientrare in possesso anche dei proventi fasulli, infatti, Anna avrebbe poi convinto il cuoco a fare ulteriori versamenti a cascata, una volta che si era messo in moto sul deep web un meccanismo di blocco dei precedenti interessi senza il versamento di una cifra come ’riscatto’. Un incubo, aggravato poi quando il cuoco, rimasto senza un euro, si è poi visto costretto a chiedere anche un prestito di decine di migliaia di euro in banca: anche questi finiti preda del raggiro di Anna tramite le criptovalute. Solo dopo mesi di versamenti, prestiti e denaro mai più restituito, infine, il 50enne si è rivolto all’avvocato Alessandro Frisoni, tramite il quale è stata fatta denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di truffa aggravata, sostituzione di persona ed estorsione. In procura è già stato aperto un fascicolo d’indagine (pm Daniele Paci) e la magistratura è ora al lavoro per risalire all’identità della ’fantomatica’ Anna e di un complessivo di 143.258 euro che il cuoco 50enne si è visto spillare in questi mesi.