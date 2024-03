Risparmio energetico: alla fiera green il ’caso Bellaria’

’Trasformare l’energia in benessere urbano e sociale: il caso di Bellaria Igea Marina’. La città di Panzini sugli scudi a Keny Energie, salone dell’energia sostenibile. Il sindaco Filippo Giorgetti ha ’conquistato’ una vetrina "prestigiosa per la realtà bellariese e per le politiche ambientali che la vedono protagonista", durante la quale ha relazionato proprio sul tema degli interventi di efficientamento energetico implementati per la valorizzazione delle risorse: quale strumento in grado di portare alle comunità benefici sociali, oltre che ambientali. Giorgetti è intervenuto in tre momenti distinti: "un coinvolgimento della città positivo, che la accredita e gratifica il grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale sul fronte della sostenibilità, con risultati concreti sulla qualità dell’ambiente urbano e nella riduzione delle emissioni di Co2. Politiche portate avanti con iniziative e investimenti forti, a partire da quelli che hanno garantito il relamping e la sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica di vecchia concezione a favore di soluzioni a led più moderne e sostenibili, sino all’opera di efficientamento energetico su ampia scala condotta nelle strutture comunali, in particolare sull’impiantistica termica.

Giorgetti è poi intervenuto al dibattito dal titolo ’PNRR: le misure per le comunità energetiche’, promosso da Confagricoltura. Ha parlato sul tema dei fabbisogni energetici, nel contesto della tavola rotonda dal titolo ’Il punto su policy, strumenti e azioni per efficientare gli asset dei comuni’. Un ampio momento di approfondimento organizzato da Anci, nel quale Bellaria Igea Marina è stata coinvolta insieme ad amministratori di enti locali come Monza, Parma, Imola, Rimini e Roma Capitale.