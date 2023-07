Risposta dei giudici attesa in autunno

L’incognita della sospensiva e i tempi della giustizia che non coincidono con quelli della politica. Vediamo quali sono gli scenari che si presentano dopo la presentazione del ricorso con sospensiva. Il Consiglio di Stato è notoriamente celere in situazioni simili per quanto riguarda la risposta sulla richiesta di sospensiva. Potrebbero essere sufficienti tre o quattro settimane. Se la sentenza del Tar dovesse essere ‘sospesa’, il commissario Rita Stentella lascerebbe l’ufficio in municipio per consentire il ritorno della sindaca Daniela Angelini fino al momento in cui arriverà la sentenza di merito. In caso di richiesta respinta il commissario rimarrà in municipio. Per la sentenza definitiva serviranno mesi. Secondo la coalizione è presumibile che arrivi tra ottobre e novembre. Se il Consiglio di Stato accoglierà il ricorso, a Natale Daniela Angelini sarà in municipio, altrimenti, in caso di ricorso respinto si apriranno i tempi per andare a nuove elezioni. L’ipotesi di un voto a febbraio potrebbe essere troppo ravvicinata, il che sposterebbe le urne al mese di giugno. Se infine il Consiglio decidesse di far rivotare solo nelle sezioni in cui sono stati evidenziati errori, i tempi si accorcerebbero, ma si andrebbe alle urne con le liste dei candidati del giugno 2022.