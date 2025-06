Rissa col coltello fuori dalla discoteca a Misano: 27enne al pronto soccorso

Riccione, 22 giugno 2025 – Litigano nel bagno della discoteca. Dalle parole poi passano alle mani: uno dei due tira fuori un coltellino e aggredisce l’altro alla spalla. È successo questa mattina all’esterno della Villa delle Rose.

Il ragazzo ferito è un 27enne abruzzese, che era venuto a far serata nel locale di Misano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto hanno portato il giovane in pronto soccorso. Per sua fortuna, le ferite si sono rivelati superficiali.

Il fatto è avvenuto quando la serata nella discoteca volgeva al termine. Da una prima ricostruzione, sembra che la lite sia scoppiata poco prima delle 5 quando l’abruzzese e il giovane che poi l’ha ferito erano nel bagno della Villa delle Rose.

Un diverbio nato per futili motivi. Uno dei due avrebbe saltato la fila, l’altro avrebbe detto qualcosa e a quel punto tra i due è nata una discussione, che si è fatta subito molto accesa. Ma la lite non è finita lì.

Poco dopo i due si sono fronteggiati all’esterno del locale. E lì la discussione è degenerata in scontro. I due sono venuti alle mani, uno dei due all’improvviso ha estratto un coltellino dalla tasca e ha colpito con alcuni fendenti l’abruzzese, che ha riportato ferite alla spalla. I carabinieri, giunti sul posto insieme al 118, hanno già sentito alcuni testimoni e stanno procedendo all’identificazione dell’aggressore. Resta da capire se, alla luce di quanto accaduto, verrà preso qualche provvedimento anche nei confronti del locale. Per un episodio analogo a Cattolica, avvenuto la notte tra il 7 e l’8 giugno (una rissa finita con un ragazzo accoltellato), i carabinieri hanno chiesto e ottenuto la chiusura per 2 settimane dei locali Bikini e Malindi.