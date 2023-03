Rissa e paura sul treno Passeggero rapinato mentre era in bagno: preso l’aggressore

È stato un viaggio da incubo, sul treno interregionale Ancona-Piacenza dello scorso mercoledì, quello vissuto da un 47enne di Macerata che all’altezza della stazione di Rimini è stato selvaggiamente aggredito, picchiato e derubato di 550 euro in contanti da un 34enne di origine marocchina, poi arrestato in flagranza di reato all’altezza della stazione ferroviaria di Cesena dalla polizia.

Una presunta rapina quella consumatasi sul treno interregionale che si sarebbe generata appunto mentre il treno si trovava nello scalo di Rimini, momento in cui la vittima si è recata al bagno, non sapendo che alle calcagna aveva il 34enne malintenzionato. A questo punto, mentre la vittima si trovava al bagno del treno, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’aggressore avrebbe fatto irruzione colpendo il 47enne maceratese al volto con un pugno e sottraendogli così ben 550 euro in contanti che la vittima aveva con sé.

La prima segnalazione dell’episodio è arrivata alla polizia di Cesena quando il capotreno del convoglio riferiva di una rissa in corso sul treno tra due uomini, appunto, tale da mettere in pericolo la sicurezza e l’incolumità degli altri passeggeri e quindi la regolare continuazione del viaggio.

È da questa segnalazione che è nato l’intervento a bordo del treno da parte delle forze dell’ordine, con gli agenti che alla stazione di Cesena hanno fermato il treno per salire e, una volta all’interno, subito individuato i protagonisti della presunta rissa e ricostruito passo dopo passo le fasi di quella che è emerso essere stata una rapina. Ascoltando prima le versioni dei coinvolti quindi di alcuni testimoni, l’accertamento condotto dalla polizia ha permesso immediatamente di trovare la somma di 550 euro addosso all’aggressore – per il quale gli investigatori hanno ipotizzato anche un rapporto di conoscenza personale intrattenuto con la vittima della rapina – che è stato quindi arrestato in flagranza.

Una volta trasferito agli uffici del Commissariato di Cesena, il 34enne marocchino è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura di Forlì, che ne ha disposto il trasferimento in camera di sicurezza.

Dopo quindi ulteriori accertamenti svolti dagli investigatori, è emerso che il 34enne marocchino, residente a Treviso, fosse in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ma che fosse anche gravato da diversi precedenti. All’esito delle indagini del caso è stato perciò successivamente convalidato l’arresto da parte del giudice e disposta nei confronti del presunto rapinatore 34enne la custodia cautelare in carcere.

Francesco Zuppiroli