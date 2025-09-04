Rissa e sangue a Rivazzurra. Animatori aggrediti in strada da un gruppo di sudamericani

di Lorenzo MuccioliNotte di violenza a Rivazzurra, dove poco prima delle 2 è scoppiata una feroce rissa all’esterno del Marquess Lounge Bar, all’incrocio tra via Mantova e via Taranto. Il bilancio è di tre ragazzi, tutti ventenni, finiti in pronto soccorso con ferite provocate da cocci di vetro. Nessuno di loro, per fortuna, è in pericolo di vita. Gli agenti della polizia di Stato di Rimini sono al lavoro per risalire all’identità dei presunti autori dell’aggressione, quattro giovani sudamericani.

Ancora da accertare con chiarezza le circostanze in cui si sarebbe consumata l’aggressione. A finire nel mirino è stato un gruppetto di animatori di spiaggia, tre ragazzi poco più che ventenni — provenienti dall’Emilia, dalla Lombardia e dal Piemonte — insieme al loro responsabile trentenne. Erano in pausa dopo la giornata di lavoro, seduti al tavolo del bar frequentato da turisti e residenti. È stato in quel momento che, esternamente al locale, si sarebbero presentati quattro ragazzi di origine sudamericana. Secondo diversi testimoni, erano parecchio su di giri e avrebbero incominciato a provocare e ad attaccare briga con i presenti, alzando la voce tra insulti e minacce.

Gli animi si sono accesi in fretta. Dai toni alti si è passati alle spinte e in pochi istanti il confronto è degenerato in una vera e propria rissa. I quattro arrivati dall’esterno hanno rotto alcune bottiglie e le hanno usate come armi contro i ragazzi. Nella concitazione, dalle tasche sarebbero comparsi anche due coltelli. L’aggressione ha portato al ferimento dei tre animatori: uno con una ferita al collo provocata da un vetro, un altro al fianco (forse raggiunto di striscio da una coltellata) e un terzo con tagli meno gravi.

Subito dopo l’attacco, i quattro aggressori sono fuggiti rapidamente, disperdendosi nelle strade laterali, mentre sul posto iniziava ad accorrere la gente richiamata dalle urla. Alcuni passanti e clienti del bar hanno prestato i primi soccorsi ai giovani feriti. Nel frattempo, le chiamate al 112 hanno fatto arrivare in pochi minuti le Volanti della polizia di Stato insieme ai carabinieri, oltre ai sanitari del 118. I tre ragazzi sono stati medicati sul posto e poi trasportati in pronto soccorso. Le loro condizioni non destano preoccupazione, anche se le ferite, causate dalle bottigliate, richiederanno alcuni giorni di prognosi.

La zona è rimasta presidiata dalle forze dell’ordine per gran parte della notte. Gli investigatori della polizia hanno avviato le indagini per risalire agli aggressori. Sono stati ascoltati diversi testimoni, sia clienti del bar sia persone che passavano in strada, e sono già state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dell’incrocio. Un lavoro che dovrà chiarire con precisione la dinamica e, soprattutto, l’origine del violento scontro.

Stando a quanto emerso, gli animatori si trovavano nel bar quando è scoppiato il parapiglia, mentre i quattro giovani non risultano essere clienti abituali del bar. Resta da accertare come la discussione sia degenerata e quali siano state le reali cause della lite.