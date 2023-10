Rissa fuori dalle Befane. Botte davanti a un bebè

Tutto sarebbe nato per motivi personali. Tutto sarebbe nato per screzi pregressi, prima di degenerare in calci e pugni sferrati nel corso di una violenta rissa scoppiata tra cinque persone di etnia rom, legate tra loro da vincoli familiari, nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Le Befane. Un momento di caos scoppiato mercoledì all’ora di pranzo, quando alle 13 circa l’attenzione dei passanti è stata attirata dalle grida del gruppetto di cinque persone (tutti uomini), tre delle quali in particolare stavano aggredendo con calci e pugni gli altri due, non curandosi nemmeno che le presunte vittime di questa brutale aggressione avessero con sé nel passeggino un bambino piccolo. Il piccolo tuttavia non è stato in nessun caso colpito nel corso della colluttazione, ma i due ragazzi che lo avevano con loro sono invece stati feriti con calci e pugni, fin anche ad essere minacciati con i tavolini di legno che si trovano fuori dal centro commerciale, imbracciati dai tre rivali e usati appunto per spaventare gli altri due.

Il parapiglia ha attirato l’attenzione anche di una guardia giurata fuori servizio, che per prima ha cercato di sedare la rissa prima che arrivasse la vigilanza del centro commerciale e quindi la telefonata ai carabinieri. Prima dell’arrivo dei militari dell’Arma però i tre presunti aggressori se la sono svignata abbandonando il parcheggio delle Befane a bordo della stessa automobile. All’arrivo dei carabinieri del Radiomobile invece ancora sul posto si trovavano i due giovani sui vent’anni che erano stati colpiti in numerose parti del corpo riportando diversi lividi e ferite. Ciononostante, le due vittime del pestaggio non hanno voluto recarsi al Pronto soccorso per farsi refertare e non hanno voluto sporgere denuncia, riferendo ai carabinieri solo che la rissa fosse nata per futili motivi, appunto e con tre persone ben note agli aggrediti, con cui appunt intercorrerebbero legami di sangue. Nessuna ferita invece per il bambino piccolo che era con loro, rimasto comunque spaventato dal parapiglia creatosi intorno a lui.