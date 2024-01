Rissa per una pinza del tostapane, due imprenditori a processo

Rimini, 9 gennaio 2024 – Tutto è cominciato ad un buffet delle colazioni in un hotel di Verucchio, dove due imprenditori ultrasessantenni si trovavano alloggiati entrambi per un soggiorno di lavoro in occasione del Sigep.

Un soggiorno tuttavia rovinato quando uno dei due uomini, difeso dall’avvocato Tommaso Borghesi, avrebbe dimenticato la presa per il tostapane all’interno dell’elettrodomestico. Un dimenticanza che in pochi secondi aveva portato l’oggetto di metallo ad essere incandescente, scottando così il secondo imprenditore, difeso invece dall’avvocato Edoardo Polacco, il quale nel tentativo di prendere un toast aveva afferrato la presa bollente.

Un banale incidente, da cui però tra gli imprenditori si è generato un acceso diverbio degenerato presto in lite con tanto di calci e pugni.

Secondo l’imprenditore reo di aver dimenticato la pinza a surriscaldarsi il rivale lo avrebbe colpito con calci e pugni che gli avevano provocato anche una lesione a un legamento del ginocchio. Per sedare la violenta zuffa quel giorno di gennaio del 2018 era servito addirittura l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto per sedare gli animi della rissa a cui si era aggiunta anche una terza persona nel tentativo di calmare i due.

Nell’occasione i militari dell’Arma si erano poi limitati a identificare i due, che però successivamente hanno deciso di querelarsi a vicenda sostenendo di essere stati vittime reciproche dell’aggressione a calci e pugni generata dalla pinza bollente.

I due imprenditori infatti sono finiti alla sbarra per l’accusa di lesioni e si trovano a processo in due distinti procedimenti che li vedono reciprocamente imputati e parti lese per il medesimo episodio.

Nei giorni scorsi è andato quindi in scena un nuovo round della battaglia legale tra i due, che davanti al Tribunale monocratico ha visto svolgersi l’esame di una delle parti lese e dello specialista che ha eseguito la perizia medico legale sulle presunte ferite riportate da uno dei due contendenti a seguito della rissa in hotel.

Il processo in questione è stato quindi aggiornato al 24 giugno, quando si terrà la prossima udienza.