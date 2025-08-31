Rissa in strada alle Celle. Colpi di pistola e coltellate tra albanesi e marocchini

Colpi di pistola nella serata di venerdì alle Celle. Per fortuna si trattava solamente di un’arma a pallini, ma grande è stata la paura tra i residenti. E’ successo in via Acetosella, dove una discussione tra quattro giovani è degenerata in un’aggressione. Erano circa le 22.40 quando due ragazzi italiani di origine albanese, entrambi poco più che ventenni, sono stati avvicinati da due coetanei marocchini.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due marocchini ha estratto una pistola a pallini, esplodendo alcuni colpi in aria e verso terra, con l’evidente intento di intimidire i rivali. Il complice, invece, brandiva un coltello con il quale ha colpito di striscio alla spalla uno degli avversari. Per il giovane si è reso necessario il trasporto in ospedale, dove è stato medicato con una prognosi lieve: codice verde e dimissioni dopo le cure.

Nonostante le ferite riportate, il ragazzo non ha voluto formalizzare denuncia. La rissa, avvenuta in strada e a pochi metri dalle abitazioni, non è passata inosservata. Diversi residenti, spaventati dalle urla e dal rumore degli spari della pistola a pallini, hanno segnalato l’accaduto sui social, alimentando confusione e timori. Nel frattempo i due aggressori si erano già allontanati. Solo a quel punto qualcuno ha chiamato la polizia, che è giunta sul posto con alcune pattuglie delle Volanti.

Gli agenti hanno avviato subito le ricerche nella zona, fino a individuare due giovani marocchini in un parchetto poco distante. Uno di loro è stato riconosciuto come colui che poco prima aveva impugnato la pistola a pallini. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per minacce aggravate e porto abusivo di armi. L’altro ragazzo, invece, è risultato estraneo all’episodio. Nessuna traccia, al momento, del complice che secondo la ricostruzione impugnava il coltello, con cui è stato colpito di striscio uno dei rivali, e che si è dileguato subito dopo l’aggressione.