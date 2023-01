Rissa in strada ferito un vigile

Rissa in strada, e a prenderle è stato infine l’agente della polizia municipale che stava cercando di dividere i due litiganti. I fatti risalgono a venerdì sera quando al comando della municipale arriva al segnalazione di una lite che si sta consumando in strada, all’altezza di un locale che si trova lungo la via Toscana. Sono le 21,30, le parole volano e le mani si scaldano quando arrivano gli agenti. I vigili ci mettono poco a capire che uno dei due è una persona già nota alle forze dell’ordine per i suoi problemi con la droga. Gli animi tra i due sono accesi e i tentativi di riportare la situazione alla calma diventano vani. I due uomini arrivano al contatto e quando uno degli agenti si mette in mezzo per dividerli ecco che finisce per essere colpito da uno dei due.

La seconda persona coinvolta nella rissa è un uomo già seguito dai servizi sociali per problemi di natura psicologica. È lui a sferrare il colpo, ed è sempre lui a beccarsi una denuncia per quanto provocato all’agente.