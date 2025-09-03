Rissa in un locale a Rimini: 3 feriti colpiti da bottiglie e coltelli

Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
CronacaRissa in un locale a Rimini: 3 feriti colpiti da bottiglie e coltelli
3 set 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Quattro sudamericani avrebbero provocato i presenti, tra cui un gruppo di animatori, non appena entrati. Una delle vittime ha riportato tagli al collo e al fianco

Nella notte è scattata una rissa a Rimini: intervenuti polizia e carabinieri

Per approfondire:

Rimini, 3 settembre 2025 – Poco prima delle due di notte si è verificata una rissa in via Mantova, all’angolo con via Taranto. All’interno di un locale era presente un gruppo di animatori con i loro responsabili quando sono arrivati quattro uomini sudamericani che avrebbero iniziato a provocare i presenti.

Dalle parole si è passati in breve ai fatti. I quattro hanno colpito con bottiglie e coltelli, ferendo tre italiani. Le vittime sono state trasportate in ospedale con lesioni da arma da taglio e colpi ricevuti durante l’aggressione. Nessuno è in pericolo di vita, ma uno dei feriti ha riportato un profondo taglio al collo e al fianco.

Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri e della polizia. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificarli e chiarire la dinamica dell’accaduto.

