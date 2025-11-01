L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caccia al fuggitivoRave party abusivoAndrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaRissa tra ragazzini nella notte di Halloween a Riccione: 14enne accoltella un coetaneo al volto
1 nov 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Rissa tra ragazzini nella notte di Halloween a Riccione: 14enne accoltella un coetaneo al volto

Rissa tra ragazzini nella notte di Halloween a Riccione: 14enne accoltella un coetaneo al volto

L’aggressore è della zona, il giovane colpito con diversi fendenti anche a testa e spalla è di Misano Adriatico. Ferito anche un amico intervenuto per separarli

Il ragazzo ferito, di Misano Adriatico, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena (foto archivio)

Il ragazzo ferito, di Misano Adriatico, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena (foto archivio)

Per approfondire:

Rimini, 1 novembre 2025 – È finita nel sangue una lite tra ragazzini scoppiata nella tarda serata di ieri a Riccione. Intorno alle 23.30, in viale Virgilio, nei pressi del Palazzo dei Congressi, una decina di giovani si sono affrontati durante la serata di Halloween. Tre di loro, tutti minorenni tra i 13 e i 14 anni, sono rimasti coinvolti direttamente nella rissa.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe nata per vecchi contrasti risalenti a qualche giorno prima. Durante il confronto, un 14enne residente a Riccione avrebbe estratto un coltello a lama corta colpendo un coetaneo con diversi fendenti al volto, alla testa e a una spalla. Il ragazzo ferito, di Misano Adriatico, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Un terzo giovane, intervenuto per separarli, ha riportato una ferita alla mano ed è stato medicato.

Aggressore bloccato dalla polizia locale

Determinante è stato l’intervento immediato della Polizia locale, impegnata in un servizio di controllo straordinario predisposto per la notte di Halloween. Gli agenti, in quel momento di pattuglia in viale Ceccarini, sono arrivati in pochi istanti riuscendo a bloccare l’aggressore e a evitare che la rissa degenerasse. Il coltello, gettato poco distante in un’aiuola, è stato recuperato e sequestrato.

Dalle testimonianze alla denuncia

Le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza stanno contribuendo a chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Il 14enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per lesioni personali gravi e gravissime, aggravate dai futili motivi e dal porto di strumenti atti a offendere. Su disposizione del magistrato di turno, è stato affidato ai genitori in stato di libertà.

L’intervento della sindaca di Riccione

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha espresso vicinanza ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, ringraziando al contempo gli agenti per la tempestività dell’intervento e il presidio costante sul territorio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata