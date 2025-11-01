Rissa tra ragazzini nella notte di Halloween a Riccione: 14enne accoltella un coetaneo al volto

Rimini, 1 novembre 2025 – È finita nel sangue una lite tra ragazzini scoppiata nella tarda serata di ieri a Riccione. Intorno alle 23.30, in viale Virgilio, nei pressi del Palazzo dei Congressi, una decina di giovani si sono affrontati durante la serata di Halloween. Tre di loro, tutti minorenni tra i 13 e i 14 anni, sono rimasti coinvolti direttamente nella rissa.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe nata per vecchi contrasti risalenti a qualche giorno prima. Durante il confronto, un 14enne residente a Riccione avrebbe estratto un coltello a lama corta colpendo un coetaneo con diversi fendenti al volto, alla testa e a una spalla. Il ragazzo ferito, di Misano Adriatico, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Un terzo giovane, intervenuto per separarli, ha riportato una ferita alla mano ed è stato medicato.

Aggressore bloccato dalla polizia locale

Determinante è stato l’intervento immediato della Polizia locale, impegnata in un servizio di controllo straordinario predisposto per la notte di Halloween. Gli agenti, in quel momento di pattuglia in viale Ceccarini, sono arrivati in pochi istanti riuscendo a bloccare l’aggressore e a evitare che la rissa degenerasse. Il coltello, gettato poco distante in un’aiuola, è stato recuperato e sequestrato.

Dalle testimonianze alla denuncia

Le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di videosorveglianza stanno contribuendo a chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Il 14enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna per lesioni personali gravi e gravissime, aggravate dai futili motivi e dal porto di strumenti atti a offendere. Su disposizione del magistrato di turno, è stato affidato ai genitori in stato di libertà.

L’intervento della sindaca di Riccione

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha espresso vicinanza ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, ringraziando al contempo gli agenti per la tempestività dell’intervento e il presidio costante sul territorio.