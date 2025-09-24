Rissa davanti alla stazione di Rimini, un agente della Locale ferito e 3 arrestati

Rimini, 24 settembre 2025 – Serata movimentata martedì nella piazza antistante la stazione ferroviaria di Rimini, dove tre persone – due uomini di 48 e 30 anni e una donna di 24 – sono state arrestate al termine di una rissa.

A intervenire per primi sono stati gli agenti in borghese della Polizia Locale, impegnati in controlli di prevenzione, che hanno trovato i tre coinvolti in un acceso litigio, alimentato anche dall’evidente stato di ubriachezza. La situazione è presto degenerata e, per riportare l’ordine, è stato necessario l’intervento di una pattuglia dell’Esercito presente in stazione e di un’altra unità della Polizia Locale.

Durante le operazioni uno degli uomini ha tentato di fuggire, spintonando a terra un agente che ha riportato lesioni con prognosi di 15 giorni. Tutti e tre sono stati arrestati con l’accusa di rissa, mentre per l’uomo che ha aggredito l’agente è scattata anche la denuncia per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Dopo le cure ricevute al pronto soccorso, i tre fermati hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa di comparire davanti al Tribunale di Rimini per il processo per direttissima.