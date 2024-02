Rissa tra bande alla Vecchia pescheria, ferito un ragazzo

Se le sono date di santa ragione, affrontandosi con calci, pugni, lanciandosi bicchieri di vetro uno contro l’altro. Una rissa, l’ennesima alla Vecchia pescheria, che ha seminato il terrore tra i presenti. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e ieri, intorno all’una. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche diversi ragazzi nordafricani e uno di loro è rimasto lievemente ferito. Quando i carabinieri e i soldati dell’Esercito sono intervenuti sul posto, c’è stato il fuggi fuggi generale e l’unico trovato sul posto è stato proprio il ragazzo ferito.

I carabinieri indagano sull’episodio con l’aiuto dei filmati delle telecamere della zona nonché di alcuni testimoni. Da una prima ricostruzione pare che la rissa sia partita sotto la Vecchia pescheria, per proseguire all’incrocio tra via Carlo Pisacane e via Cairoli. Sempre l’altra notte c’è stato un altro scontro tra giovani in centro.